Россияне стали меньше играть в азартные игры – big data Tele2

17:41, 09 августа 2022, ПАИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал снижение суммарного трафика в четырёх легальных игорных зонах на 21 % в январе–июне 2022 года относительно аналогичного периода прошлого года. В исследование компании вошли казино в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. В целом в этих регионах число туристов снизилось на 14 % год к году. Вместе с тем по итогам июня трафик букмекерских сервисов сократился на 20 % в сравнении с началом года.

В рамках исследования аналитики оператора изучили дата-активность клиентов в казино «Сочи» и Boomerang в Краснодарском крае, Sobranie в Калининградской области, Tiger de Crystal в Приморском крае, Altai Palace в Алтайском крае.

Наибольшее снижение суммарного трафика в игровых зонах относительно прошлого года пришлось на март и апрель — минус 29 и 30 % соответственно. Традиционно переломный с точки зрения роста туристической активности май показал увеличение на 17 % относительно апреля 2022 года. Тем не менее объём израсходованного дата-трафика на территории казино за май ниже прошлогоднего на 25 %. В июне трафик продолжил рост, но всё равно был ниже уровня прошлого года на 14 %.

Наибольшее снижение дата-активности за полгода зафиксировано в игорных заведениях Boomerang и Altai Palace — на 37 и 45 % соответственно. За аналогичный период 2021 года клиенты оператора скачали там 68 % от суммарного трафика во всех пяти локациях. При этом трафик вырос в Краснодарском крае и в Приморье: в казино Sobranie и «Сочи» — на 15 и 17 %, в Tiger de Crystal — на 11 %. Однако этот рост не компенсировал более чем 20-процентное снижение трафика во всех легальных игровых зонах.

По данным геоаналитической платформы Tele2, за отчётный период регионы с легальными игорными зонами посетило на 14 % меньше туристов, чем годом ранее. В марте и апреле туристический поток в регионы снизился на 16 % год к году, в мае — на 26 % относительно результатов прошлого года. При этом приток туристов зафиксирован в Приморском крае, где он составил 23 % год к году, и в Алтайском крае — 18 %.

Tele2 также проанализировала трафик в букмекерских сервисах. В июне он снизился на 20 % по сравнению с началом года, причём первая волна снижения трафика (-10 %) была зафиксирована в марте 2022 года.

С марта букмекерские сервисы также стали терять в числе игроков среди клиентов Tele2. К маю основное снижение пришлось на 1xstavka и Fonbet, которые потеряли примерно 50 % дневных пользователей в сравнении с началом года. Однако в июне уход клиентов этих платформ среди абонентов Tele2 остановился — они стали прибавлять в долях, в то время как число игроков Winline по-прежнему сокращалось в абсолютных значениях. Тем не менее платформа по-прежнему является лидером по числу пользователей: доля Winline составляет порядка 40 % клиентов букмекерских сервисов. На втором месте — 1xstavka (25 %), третью позицию занимает Fonbet (15 %). Суммарно они удерживают долю порядка 80 %.