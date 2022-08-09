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Общество

Михаил Ведерников оценил потенциал псковской молодежи

Потенциал псковской молодежи оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время пресс-подхода на форуме «Истоки», передает корреспондент ПАИ.

«В Псковской области живут яркие, талантливые, неравнодушные, активные ребята, с которыми мы реализуем большое количество проектов. Мы начинали буквально с нескольких направлений. Сейчас я даже не могу сказать, сколько их. Иногда люди на улице подходят и благодарят за поддержку проекта», – рассказал глава региона.

Он также отметил, что в большинстве муниципалитетов области созданы проектные центры, где собираются ребята, объединяются в команды, пишут гранты и выигрывают их. По словам Михаила Ведерникова, он очень этому рад, так как благодаря этому в регион удается привлечь большой объем средств на развитие направлений, которые волнуют и интересуют молодежь.

Губернатор Псковской области поблагодарил первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко за поддержку форума, а также выразил благодарность митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону за идею.

«Это хороший федеральный проект на нашей региональной площадке, который дает возможность интегрироваться и нашим ребятам, участвовать в разработке и реализации проектов. Надеюсь, сам форум и его тематика привлечет внимание к вопросам истории, культуры, сохранения архитектурных памятников и даст новые возможности, чтобы все это реализовать», – резюмировал Михаил Ведерников.

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