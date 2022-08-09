Поступили первые заявки для участия во втором региональном конкурсе «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2022»

19:32, 09 августа 2022, ПАИ

Уже поступили первые заявки для участия во втором региональном конкурсе «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2022». Об этом в своём Telegram сообщил депутат Госдумы Александр Козловский.

«Напомню, что участниками могут стать жители региона старше 14 лет. Принимаются индивидуальные и коллективные проекты», – пишет депутат.

Заявки принимаются до 10 сентября, итоги будут подведены до 30 сентября. Заявка на участие в конкурсе и приложения к ней необходимо отправить на электронную почту orgkomitet-60@yandex.ru или предоставить в заранее установленное время в офис реготделения РСПП по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 29.

Более подробную информацию о конкурсе, а также шаблон заявки и образец презентации можно найти здесь.