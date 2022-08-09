Назначена новый прокурор Локнянского района
В Локнянском районе назначена новый прокурор. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области
Советник юстиции Новик Надежда Денисовна приказом генерального прокурора Российской Федерации от 08.08.2022 №860-к назначена на должность прокурора Локнянского района сроком на 5 лет.
Ранее Новик проходила службу в должности заместителя прокурора Дедовичского района.
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