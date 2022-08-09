Владыка Тихон: Получение духовного просвещения есть самое главное на форуме «Истоки»

22:20, 09 августа 2022, ПАИ

Наряду с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко историко-культурный форум «Истоки» в Печорах посетил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Отвечая на вопрос журналистов, «Есть ли у участников форума «Истоки» возможность, помимо образовательной программы, получить духовное просвещение, находясь в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря?», Владыка ответил следующее:

«Только это и есть самое главное. На самом деле, я вам скажу, я был потрясён, что сами ребята ещё в мае, побывав здесь с предварительно поездкой, сами назвали это место истоки. Они интуитивно попали абсолютно в точку. Прикоснуться, найти истоки, понять их, прикоснуться к ним. Что следует за этим? Об этом сказал наш псковский, российский гений Александр Сергеевич Пушкин, сказал об истоках: «На них основано от века, по воле Бога самого, самостоянье человека, залог величия его»».

Митрополит Тихон сказал, что счастлив за этих ребят, потому что помимо всех лекций, помимо умных разговоров, помимо тех развлечений, которые здесь есть, но, обретя эти истоки, ребята найдут совершенно неожиданные и поразительные для них духовные силы и духовные открытия, которые необычайно их укрепят.

«Мы знаем об этом, потому что часто у нас молодёжь бывает. И то, что они побывают в Псково-Печерском монастыре, в Изборске, в древнем Пскове, в Михайловском, пообщаются с монахами в Псково-Печерском монастыре. На этой земле и на этом месте всё это исток. Они уедут уже совершенно другими, без всяких пропаганд и агитаций», – сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон во время пресс-подхода с журналистами по итогам посещения историко-культурного форума «Истоки» в Печорах 9 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.