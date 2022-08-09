Владимир Путин сделал видеообращение к участникам симфонического концерта в Санкт-Петербурге

23:00, 09 августа 2022, ПАИ

«Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича — пример большого искусства, оно прославляет правду и свет, которые всегда побеждают силы тьмы», - заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам концерта в Петербурге, посвященного 80-летию блокадной премьеры этой композиции. Об этом сообщает ТАСС. Концерт в эти минуты проходит на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

«Дата премьеры была назначена на тот день, когда нацисты собирались праздновать покорение города, но их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал. И как гимн мужеству и стойкости Ленинграда здесь зазвучала грандиозная музыка. Она воспевала подвиг людей, ту твердыню народного духа, которая была мощнейшим оружием Великой Отечественной войны.

Прямая трансляция концерта потрясла мир. Позади было одиннадцать первых, самых трудных месяцев блокады. Но люди нашли в себе силы дать большой, настоящий концерт, исполнить новую симфонию.

Её музыкальные темы пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби. Но было в них главное – поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости», - рассказал президент России.

Петербург 9 августа отмечает 80-летие блокадного исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, получившей название «Ленинградской».