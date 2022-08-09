ФОТОФАКТ Над Псковом запечатлели двойную радугу
Паблик «Святых жён-мироносиц (Псков)» опубликовал фотографию иерея Сергия Попова с двойной радугой.
Обычная радуга возникает из-за преломления света в каплях воды. Но иногда свет преломляется не один раз, а два или даже три. Тогда возникает двойная и даже тройная радуга. Тройная радуга – очень редкое явление. Вторичная радуга всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первичной.
По поверью, если увидел две радуги одновременно, станешь удачливым, если увидел три радуги – станешь богатым и здоровым, но если увидел семь радуг, то получишь власть над миром и самое великое счастье, которое только можно представить.
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