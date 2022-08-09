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В Великие Луки привезли свои работы знаменитые декоративно-прикладные мастера из Себежа

Работы Валерия Сапеги. Фото: Вконтакте

В Великие Луки приехали гости из Себежского района – люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Сегодня в библиотеке имени М. И. Семевского открылась выставка «Творчество без границ». Здесь представлены более ста работ мастеров прикладного жанра. Об этом на своей странице Вконтакте расскаала депутат городской Думы Ирина Соловьёва.

«Валерий Сапега занимается резьбой по дереву. Ирина Кускова – мастер по бисероплетению и вязанию из Себежского района. Они уже много лет занимаются декоративно-прикладным творчеством и демонстрируют нам свои творческие способности, силу духа и оптимизм», – сообщила депутат.

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