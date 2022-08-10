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О великолукских странностях, сладостях и книголюбах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Приветствую вас, дорогие полуночники. Это «Хороший дайджест» и я, Сергей Владимирович, умудрившийся сильно простыть в жаркое время. Пробежимся по позитивным событиям ушедшего дня. Поехали!

Всемирный день книголюбов отмечается 9 августа. Если вы любите чтение, так же, как я, то обязательно отметите это событие хорошей книжной историей. Кстати, я недавно целенаправленно побывал в нескольких книжных магазинах. Очень много сейчас издают и продают откровенного шлака. Это раньше, если ты не был членом Союза писателей, то твою книгу вряд ли бы кто-то напечатал. Сейчас издательства в погоне за прибылью публикуют даже то, что называлось «самиздатом». Поэтому мой вам совет. Перед покупкой книги, постарайтесь её найти в интернете в электронном виде. Так вы точно поймёте, хорошее ли вы произведение покупаете. Захочется ли вам потом его перечитать? Если да, то берите книжку не раздумывая.

Мошенники начали использовать новую схему для обмана россиян. Ну, как новую? Всё новое – это хорошо забытое старое. Обыкновенный фишинг. Суть обмана в следующем. Вы получаете на почту письмо о том, что вам государство начислило какие-нибудь выплаты.  И тут же есть ссылка для того, чтобы посмотреть уведомление на сайте Госуслуг.  Вы переходите по ссылке, но ведёт она не на Госуслуги, а на его полную копию – сайт мошенников. А когда вы авторизируетесь на их сайте, то есть подарите свои логин и пароль, то будет поздно плакать. Мошенники заберут ваш логин и пароль и смогут от вашего лица, например, брать кредиты... ну, их на фиг! Поэтому я вас сейчас предупреждаю. Посмотрите на главную адресную строки страницы и сравните его с той, которой вы обычно пользуетесь. И подключите двухфакторную идентификацию.   

Всё-таки не зря сейчас так стимулируют ай-тишников. И отсрочку от армии им дают, и ипотеку под самый маленький процент… А всё потому, что большинство программ в которых работала Россия, были зарубежные. А теперь из соображений безопасности каждая программа станет отечественной разработкой!  К примеру, российская система бронирования авиабилетов будет защищена отечественным программным обеспечением. Почему бы и нет?

Около 100 реконструкторов из разных уголков России примут участие в фестивале исторической реконструкции «Ледовое побоище».  На фестиваль исторической реконструкции в Самолве ожидается прибытие 20 конных дружинников. Будет на что посмотреть!

Псковские VIP-ы рассказали о своих любимых вареньях. Получилось занятно и вкусно!

И напоследок расскажу о странностях, происходящих в Великих Луках. То ли там машину времени изобрели, то ли хлебопекари очень хитровыдуманные, но в магазинах города по вечерам появляется хлеб из будущего. Правда-правда.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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