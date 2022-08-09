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Экономика

Переводы от 10 тысяч рублей предложили блокировать до повторного подтверждения

Переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей предложили замораживать на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдёт дополнительную идентификацию. Такую инициативу обсуждали на последнем заседании экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при Центробанке. 

Данную меру хотят ввести в качестве нового способа борьбы с мошенниками. Предполагается, что для разморозки отправленного перевода или при получении кредитов нужно будет ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код, пишут «Известия».

Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков сообщил, что в целом участники заседания ЭС инициативы поддержали, поскольку необходимы дополнительные меры для снижения потерь граждан. Поэтому их и предложили принять, уточнил он.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков уверен, что реализация инициативы создаст дополнительные трудности и банкам в виде дополнительных расходов, и их клиентам, поскольку сумма 10 тыс. рублей достаточно ходовая с точки зрения переводов.
 

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