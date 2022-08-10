Службу по контракту за 130 тысяч рублей предлагают псковичам
На службу по контракту приглашает псковичей региональное управление Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
На службу принимают мужчин, прошедших военную службу по призыву, для комплектования должностей сержантов и солдат войсковой части № 3526 (Ленинградская область, посёлок Лебяжье). Предлагается заключение краткосрочных контрактов от 6 месяцев до 12 месяцев.
Требования к кандидатам:
– возраст от 19 лет;
– образование не ниже 11 классов (9 классов – на определённые должности);
– состояние здоровья не ниже Б-3;
– группа профпригодности не ниже III;
– наличие подготовки по специальностям «водитель категории С (D)», «водитель БТР», «телефонист (радиотелефонист)», «сапёр», «снайпер», «гранатомётчик АГС» будет вашим преимуществом.
Гарантии и льготы:
– денежное довольствие на период выполнения служебно-боевых задач от 130 000 в месяц;
– медицинское обеспечение;
– вещевое обеспечение.
В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По всем вопросам заключения контракта для прохождения военной службы следует обращаться в строевую часть управления по адресу Псков, улица Николая Васильева, дом 77 или по телефону (8 8112) 73-43-13.