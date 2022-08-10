Службу по контракту за 130 тысяч рублей предлагают псковичам

09:24, 10 августа 2022, ПАИ

На службу по контракту приглашает псковичей региональное управление Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На службу принимают мужчин, прошедших военную службу по призыву, для комплектования должностей сержантов и солдат войсковой части № 3526 (Ленинградская область, посёлок Лебяжье). Предлагается заключение краткосрочных контрактов от 6 месяцев до 12 месяцев.

Требования к кандидатам:

– возраст от 19 лет;

– образование не ниже 11 классов (9 классов – на определённые должности);

– состояние здоровья не ниже Б-3;

– группа профпригодности не ниже III;

– наличие подготовки по специальностям «водитель категории С (D)», «водитель БТР», «телефонист (радиотелефонист)», «сапёр», «снайпер», «гранатомётчик АГС» будет вашим преимуществом.

Гарантии и льготы:

– денежное довольствие на период выполнения служебно-боевых задач от 130 000 в месяц;

– медицинское обеспечение;

– вещевое обеспечение.

В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По всем вопросам заключения контракта для прохождения военной службы следует обращаться в строевую часть управления по адресу Псков, улица Николая Васильева, дом 77 или по телефону (8 8112) 73-43-13.