Какие произведения исполнят на фестивале «Музыка на воде», обсуждают в медиацентре ПАИ
10 августа в 12:00 в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая фестивалю «Музыка на воде».
Какими произведениями порадуют псковичей и гостей города музыканты на полюбившемся фестивале, какие мероприятия ждут горожан осенью и многое другое рассказывают директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок и художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.
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