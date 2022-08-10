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Культура

Какие произведения исполнят на фестивале «Музыка на воде», обсуждают в медиацентре ПАИ

10 августа в 12:00 в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая фестивалю «Музыка на воде».

Какими произведениями порадуют псковичей и гостей города музыканты на полюбившемся фестивале, какие мероприятия ждут горожан осенью и многое другое рассказывают директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок и художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

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