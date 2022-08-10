Стивен Сигал планирует снять документальный фильм о Донбассе

09:52, 10 августа 2022, ПАИ

Американский актёр и кинопродюсер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал планирует снять документальный фильм о Донбассе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке, где ранее из-за атаки со стороны ВСУ погибла часть боевиков. По словам Дениса Пушилина, американский кинорежиссёр при встрече отметил, что «98 % тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на СВО».

Власти ДНР сообщили об ударе по Еленовке 29 июля. Министерство обороны России позднее сообщили, что украинские силы обстреляли СИЗО, где содержались в том числе бойцы «Азова»*. По данным ведомства, жертвами удара стали 50 человек, личности двух из них не установлены. Пострадали 73 человека, сообщает РБК.

Напомним, что Стивен Сигал в ноябре 2016 года получил российское гражданство. Кроме российского и американского паспортов у Сигала есть и сербский. С 2018 года актёр также является спецпредставителем МИДа по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере.



* Экстремистско-террористическая организация, запрещённая в РФ.