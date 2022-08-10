Третье место завоевал псковский пристав на конкурсе по ценообразованию в строительстве
Призовое место завоевал на конкурсе на звание лучшего специалиста по ценообразованию в строительстве сотрудник УФССП России по Псковской области. Конкурс проводился на Северо-Западе в третий раз, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
На конкурс заявился сотрудник отделения материально-технического обеспечения УФССП России по Псковской области Иван Екимов.
По итогам борьбы между участниками, обойдя более 30 человек, пскович завоевал третье место.
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