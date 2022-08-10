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Общество

Псковский Роспотребнадзор озвучил итоги проверок в сфере защиты прав потребителей

В 20 % проведённых псковским Роспотребнадзором проверок защиты прав потребителей выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

За первое полугодие 2022 года региональное управление Роспотребнадзора провело 51 контрольное (надзорное) мероприятие по вопросам защиты прав потребителей. По их результатам сотрудники ведомства составили 35 протоколов об административных правонарушениях, из них 24 переданы на рассмотрение в судебные органы.

Всего за указанный период поступило 1 897 обращений по вопросам защиты прав потребителей, из них 480 – письменных.

Как отметили в ведомстве, все обращения рассмотрены в установленные сроки:

  • по итогам 51 обращения были проведены контрольные мероприятия;
  • 34 предпринимателям вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
  • 69 обращений направлено по подведомственности;
  • по итогам рассмотрения 10 обращений принято решение о подаче исковых заявлений в защиту нарушенных прав.
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