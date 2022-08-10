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Общество

В 2,5 раза увеличил МегаФон пропускную способность в Telegram

МегаФон увеличил скорость передачи данных в Telegram, расширив пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/с до 1000 Гб/с. Это позволит всем абонентам ещё быстрее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также делать звонки с более высоким качеством. 

Telegram – самый популярный мессенджер в сети МегаФона. На него уже приходится 65 % от всего объёма мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза. 

В Псковском регионе доля Telegram в сравнении с Whats App и Viber достигла 76 %. Рост трафика с начала года соответствует общероссийским трендам – пользователи увеличили объём передачи данных в мессенджере почти в 3,5 раза. Самый резкий скачок трафика был зафиксирован в марте, а самым активным месяцем стал июль. 

Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам во всех регионах страны лучшую скорость в сервисе, МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram. 

«Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент МегаФона, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества», – комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

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В 2,5 раза увеличил МегаФон пропускную способность в Telegram

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