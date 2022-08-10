Фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 19-20 августа

10:53, 10 августа 2022, ПАИ

Ежегодный фестиваль классической музыки «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 19 и 20 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В псковском дендропарке около Мирожского монастыря в третий раз зазвучит русская и зарубежная классика в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов ведущих музыкальных театров России.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова.

О том, какие произведения исполнят на фестивале «Музыка на воде», расскажут сегодня в 12:00 на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.