Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 19-20 августа

Ежегодный фестиваль классической музыки «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 19 и 20 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В псковском дендропарке около Мирожского монастыря в третий раз зазвучит русская и зарубежная классика в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов ведущих музыкальных театров России.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова.

О том, какие произведения исполнят на фестивале «Музыка на воде», расскажут сегодня в 12:00 на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 августа 2022

На фестивалях «Музыка на воде» и «Золото Вены» ожидается около трёх тысяч зрителей

10 августа 2022

Зарница или НЛО: псковичи обсуждают необычную вспышку в небе

10 августа 2022

Трёх водителей задержали в Псковской области за езду в нетрезвом виде

10 августа 2022

Пропавшую в День ВДВ девушку разыскивают в Пскове
10 августа 2022

Псковский Роспотребнадзор озвучил итоги проверок в сфере защиты прав потребителей
10 августа 2022

В России за сутки от коронавируса выздоровело более 14,5 тысячи человек
10 августа 2022

Псковичей приглашают на вечёрку накануне трёх Спасов

10 августа 2022

В 2,5 раза увеличил МегаФон пропускную способность в Telegram

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...