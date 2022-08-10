Фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 19-20 августа
Ежегодный фестиваль классической музыки «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 19 и 20 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
В псковском дендропарке около Мирожского монастыря в третий раз зазвучит русская и зарубежная классика в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов ведущих музыкальных театров России.
Фестиваль проводится при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова.
О том, какие произведения исполнят на фестивале «Музыка на воде», расскажут сегодня в 12:00 на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
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