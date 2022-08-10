150 тысяч рублей украли мошенники у пенсионерки в Пскове
В Пскове пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей, пообщавшись с мошенниками по телефону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
9 августа в полицию обратилась 59-летняя пенсионерка. Днём ей на мобильный телефон поступил звонок, собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал о попытке несанкционированного оформления кредита на женщину. Звонивший предложил обезопасить средства и внести их на резервные счета. Потерпевшая доверилась лжебанкиру, и с её счета было списано 150 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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