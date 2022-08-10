150 тысяч рублей украли мошенники у пенсионерки в Пскове

11:52, 10 августа 2022, ПАИ

В Пскове пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей, пообщавшись с мошенниками по телефону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

9 августа в полицию обратилась 59-летняя пенсионерка. Днём ей на мобильный телефон поступил звонок, собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал о попытке несанкционированного оформления кредита на женщину. Звонивший предложил обезопасить средства и внести их на резервные счета. Потерпевшая доверилась лжебанкиру, и с её счета было списано 150 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.