Трёх водителей задержали в Псковской области за езду в нетрезвом виде

12:08, 10 августа 2022, ПАИ

В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции задержали трёх водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Нарушители были выявлены в Псковском, Порховском районах и в Великих Луках.

Так, в Великих Луках вечером 6 августа у дома № 33/14 на проспекте Ленина полицейские остановили для проверки автомашину «Пежо-206». Выяснилось, что автомобилем управлял нетрезвый мужчина 1987 года рождения.

В Псковском районе в этот же день на дороге Псков – Гдов был остановлен автомобиль «Опель-Кадет». За рулём иномарки был 40-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Также 7 августа 30-летний житель города Порхова после употребления спиртных напитков сел за руль автомобиля ВАЗ-2112.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.