Псковичам предлагают более 300 программ для переобучения

12:44, 10 августа 2022, ПАИ

Жители Псковской области могут сменить профессию по федеральной программе переобучения граждан «Содействие занятости», сообщает издание «Псковская правда».

Соискателям доступно свыше 36 тысяч образовательных программ, только в Псковской области их более 300. Обучение можно пройти очно в университетах и колледжах региона, в реализации проекта также принимает участие Псковский государственный университет. Дистанционно образование по программам «Агент по недвижимости» и «Web-программист» можно получить в Томском государственном университете.

Программы составлены с учётом потребностей региона в определённых специальностях. Упор сделали на практические занятия: они составляют 70 % от учебного плана.

«Мне очень понравилось учиться, всё доступно и понятно. Группа подобралась хорошая, и преподаватели отличные», — прокомментировала псковичка.

На данный момент сменить профессию по программе могут безработные, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет, неработающие матери дошкольников, люди в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста.

В будущем Минтруд РФ планирует сделать программу доступной для всех безработных без каких-либо ограничений.