Псковичам предлагают более 300 программ для переобучения
Жители Псковской области могут сменить профессию по федеральной программе переобучения граждан «Содействие занятости», сообщает издание «Псковская правда».
Соискателям доступно свыше 36 тысяч образовательных программ, только в Псковской области их более 300. Обучение можно пройти очно в университетах и колледжах региона, в реализации проекта также принимает участие Псковский государственный университет. Дистанционно образование по программам «Агент по недвижимости» и «Web-программист» можно получить в Томском государственном университете.
Программы составлены с учётом потребностей региона в определённых специальностях. Упор сделали на практические занятия: они составляют 70 % от учебного плана.
«Мне очень понравилось учиться, всё доступно и понятно. Группа подобралась хорошая, и преподаватели отличные», — прокомментировала псковичка.
На данный момент сменить профессию по программе могут безработные, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет, неработающие матери дошкольников, люди в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста.
В будущем Минтруд РФ планирует сделать программу доступной для всех безработных без каких-либо ограничений.