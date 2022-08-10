Михаил Ведерников осмотрел отремонтированный спортзал в опочецкой школе
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел отремонтированный спортивный зал в средей школе №4 в Опочецком районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Кроме того, глава региона посетил школьную спортивную площадку, поинтересовался вопросами ее загруженности и освещения в темное время суток.
Всего на ремонт школьного спортзала было выделено 2 миллиона 300 тысяч рублей. Кроме того, было закуплено новое оборудование, спортивный инвентарь. Также получилось привести в порядок раздевалки для мальчиков и девочек.
Дополнительные средства в размере четырех миллионов рублей планируется выделить для благоустройства внутреннего школьного двора, где проводятся общешкольные массовые мероприятия. В перспективе - ремонт спортивной коробки, которую не ремонтировали 14 лет, смена покрытия, установка баскетбольных колец и устройство освещения.