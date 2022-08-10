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Общество

Михаил Ведерников осмотрел отремонтированный спортзал в опочецкой школе

Фото: "Красный маяк"

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел отремонтированный спортивный зал в средей школе №4 в Опочецком районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, глава региона посетил школьную спортивную площадку, поинтересовался вопросами ее загруженности и освещения в темное время суток.

Всего на ремонт школьного спортзала было выделено 2 миллиона 300 тысяч рублей. Кроме того, было закуплено новое оборудование, спортивный инвентарь. Также получилось привести в порядок раздевалки для мальчиков и девочек.

Дополнительные средства в размере четырех миллионов рублей планируется выделить для благоустройства внутреннего школьного двора, где проводятся общешкольные массовые мероприятия. В перспективе - ремонт спортивной коробки, которую не ремонтировали 14 лет, смена покрытия, установка баскетбольных колец и устройство освещения.

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