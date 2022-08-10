На Ольгинском мосту в Пскове планируют заменить асфальт

14:20, 10 августа 2022, ПАИ

Работы по замене дорожного покрытия проведут на Ольгинском мосту в Пскове в текущем году. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий.

При проведении работ планируется использовать литой асфальт и бетон для долговечности конструкции. Это также послужит подготовкой для капитального ремонта моста.

«Мы рассчитываем перекрывать по половине моста, чтобы пропускать хотя бы по две полосы. Потому что полностью обрезать движение мы не дадим. И, естественно, мы рассчитываем это сделать так, чтобы была возможность компоновать с открытием Троицкого моста для сохранения движения транспорта и пешеходов», - прокомментировал Александр Грацкий возможность закрытия Ольгинского моста для капитального ремонта. Пока дата не определена.

В настоящее время на мосту выполняются работы в рамках контракта по содержанию сооружения: покраска перил, обновление отбойника и опор, а также замена металлических крючков.