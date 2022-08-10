Арт-объект на улице Калинина в Пскове преобразят

14:06, 10 августа 2022, ПАИ

Арт-объект в сквере на улице Калинина в Пскове – металлический рояль в натуральную величину с нотами на пюпитре и банкеткой – преобразят. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

Недавно жители Пскова обратили внимание на то, что арт-рояль, установленный на улице Калинина, за несколько месяцев изрядно растерял своё благородство и покрылся ржавчиной.

Инициатор появления арт-рояля, вице-спикер Юрий Сорокин поблагодарил псковичей, которые обеспокоены состоянием инструмента, и рассказал, что с ним будет дальше.

«Все идёт по плану. Рояль ржавеет специально. Есть два способа ржавления. Первый, химический, с помощью соляной кислоты. Второй – естественный. Мы выбрали второй. Когда рояль окончательно приобретет равномерный рыжий цвет, мы процесс окисления остановим, покрыв его лаком. Будет красиво. Подобные, специально состаренные арт-объекты есть во многих городах, будет и у нас в Пскове», – рассказал Юрий Сорокин.

Он обратил внимание, что банкетка у рояля изначально покрыта краской и лаком, чтобы она не ржавела и псковичи могли спокойно на ней сидеть и «играть» на инструменте.

Напомним, что в мае, после установки рояля в сквере на улице Калинина, глава администрации Пскова Борис Елкин заявил, что теперь этот сквер «по праву можно назвать музыкальным».