Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Арт-объект на улице Калинина в Пскове преобразят

Так рояль выглядит сейчас

Арт-объект в сквере на улице Калинина в Пскове – металлический рояль в натуральную величину с нотами на пюпитре и банкеткой – преобразят. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

Недавно жители Пскова обратили внимание на то, что арт-рояль, установленный на улице Калинина, за несколько месяцев изрядно растерял своё благородство и покрылся ржавчиной.

Так рояль выглядел в мае

Инициатор появления арт-рояля, вице-спикер Юрий Сорокин поблагодарил псковичей, которые обеспокоены состоянием инструмента, и рассказал, что с ним будет дальше.

«Все идёт по плану. Рояль ржавеет специально. Есть два способа ржавления. Первый, химический, с помощью соляной кислоты. Второй – естественный. Мы выбрали второй. Когда рояль окончательно приобретет равномерный рыжий цвет, мы процесс окисления остановим, покрыв его лаком. Будет красиво. Подобные, специально состаренные арт-объекты есть во многих городах, будет и у нас в Пскове», – рассказал Юрий Сорокин.

Он обратил внимание, что банкетка у рояля изначально покрыта краской и лаком, чтобы она не ржавела и псковичи могли спокойно на ней сидеть и «играть» на инструменте.

Напомним, что в мае, после установки рояля в сквере на улице Калинина, глава администрации Пскова Борис Елкин заявил, что теперь этот сквер «по праву можно назвать музыкальным».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 августа 2022

40 млн рублей выделили на капремонт школы-интерната в Красногородском районе

10 августа 2022

На Ольгинском мосту в Пскове планируют заменить асфальт
10 августа 2022

Губернатор взял на контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы в Опочецком районе

10 августа 2022

Основные ремонтные работы в Родинской школе завершат к концу августа
10 августа 2022

Михаил Ведерников осмотрел отремонтированный спортзал в опочецкой школе
10 августа 2022

Площадка для волейбола появится в великолукской деревне Переслегино
10 августа 2022

Лауреаты международных конкурсов выступят на фестивале «Музыка на воде»

10 августа 2022

В 2023 году завершится строительство моста через реку Кудку в Опочецком районе


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...