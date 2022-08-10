Губернатор вручил почетную награду главе Красногородского района

14:59, 10 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковксой области Михаил Ведерников вручил главе Красногородского района Валентине Понизовской почетную грамоту, передает корреспондент Псковского агентства информации. Он выразил благодарность главе района за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Валентина Понизовская родилась в 1962 году в деревне Курцево Красногородского района. В 2006 году она окончила НОУ Современную гуманитарную академию по специальности «экономика». В 2008 году принята на работу первым заместителем главы администрации Красногородского района – начальником отдела по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям, использованию природных ресурсов. В 2013-м избрана главой Красногородского района. 9 сентября 2018 года переизбрана на второй срок.

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