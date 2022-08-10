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Общество

Губернатор вручил почетную награду главе Красногородского района

Губернатор Псковксой области Михаил Ведерников вручил главе Красногородского района Валентине Понизовской почетную грамоту, передает корреспондент Псковского агентства информации. Он выразил благодарность главе района за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Валентина Понизовская родилась в 1962 году в деревне Курцево Красногородского района. В 2006 году она окончила НОУ Современную гуманитарную академию по специальности «экономика». В 2008 году принята на работу первым заместителем главы администрации Красногородского района – начальником отдела по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям, использованию природных ресурсов. В 2013-м избрана главой Красногородского района. 9 сентября 2018 года переизбрана на второй срок.

Обо всех успехах района можно узнать здесь.

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