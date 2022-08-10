Пропавшая 2 августа в Пскове девушка найдена
Пропавшую 29-летнюю Надежду Михееву нашли в Пскове, девушка жива. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Местонахождение Надежды Михеевой было неизвестно с 2 августа.
Отряд «ЛизаАлерт» поблагодарил всех, кто принял участие в поисках девушки.
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