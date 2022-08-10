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Общество

Красногородскую котельную отремонтируют за счет средств резервного фонда

Фото: Правительство Псковской области

Красногородскую котельную № 2 отремонтируют до начала нового отопительного сезона. По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на эти цели будет выделено 1,1 миллиона рублей из резервного фонда правительства региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

В рамках рабочей поездки в Красногородский район в среду, 10 августа, глава региона осмотрел аварийный объект. На объекте вместе с ним побывали глава муниципалитета Валентина Понизовская, первый заместитель председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Екатерина Архипова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Михаил Ведерников осмотрел территорию вокруг здания котельной и помещения. Мощность котельной — 1,1 МВт. Для производства тепловой энергии используются 4 котла. Как отметила Валентина Понизовская, за 50 лет — с момента ввода в эксплуатацию — котельная ни разу не ремонтировалась и остро нуждается в обновлении. Кровля здания находится в аварийном состоянии. Из-за протечек в прошлый отопительный сезон была повреждена кирпичная кладка одной из стен здания.

Также финансовые вложения требуются в реконструкцию участка теплотрассы протяженностью 700 метров. Этот вопрос губернатор поручил проработать с Фондом развития территорий, который оказывает поддержку в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

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Красногородскую котельную отремонтируют за счет средств резервного фонда


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