Водитель скутера пострадал в результате столкновения с автомобилем

15:55, 10 августа 2022, ПАИ

В Опочке на улице Стученко у дома 34 водитель скутера Flash не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.

По словам очевидцев, водитель скутера двигался без защитного шлема.

В результате ДТП пострадал водитель скутера. Оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.