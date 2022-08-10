Водитель скутера пострадал в результате столкновения с автомобилем
В Опочке на улице Стученко у дома 34 водитель скутера Flash не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.
По словам очевидцев, водитель скутера двигался без защитного шлема.
В результате ДТП пострадал водитель скутера. Оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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