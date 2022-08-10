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Происшествия

Водитель скутера пострадал в результате столкновения с автомобилем

Фото с места происшествия

В Опочке на улице Стученко у дома 34 водитель скутера Flash не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.

По словам очевидцев, водитель скутера двигался без защитного шлема. 

В результате ДТП пострадал водитель скутера. Оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации. 

Фото с места происшествия

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Фото с места происшествия

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