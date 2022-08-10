Псковским кофейням пришлось поднять цены на 15-20%

16:14, 10 августа 2022, ПАИ

Псковским кофейням пришлось поднять цены на товары и услуги от 15 до 20% для того, чтобы не закрыться в нынешних условиях, рассказали участники круглого стола в медиацентре ПАИ.

Директор кофейни «Каверин» Павел Передельский объяснил это тем, что приезжающий в Россию кофе продается за доллары. На данный момент один килограмм зеленого зерна стоит 10 долларов, ранее его можно было купить всего за три. Кроме того, он отметил рост цен на матчу [японский чай, перетертый в порошок. — Прим. ПАИ], сейчас 650 грамм такого японского чая можно купить за 500 рублей. Отказаться от него в меню нельзя, по словам Павла Передельского, он пользуется большим спросом у посетителей.

«У всех поднимаются цены в меню, и у нас цены стали выше на 15-20%. Мы не зря всем этим занимались, чтобы сейчас не закрыться. Мы немного подняли цены, потребитель немного страдает», - прокомментировал директор «Каверина».