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Происшествия

Великолучане собирают деньги для избитой подростком восьмилетней девочки

Жители Великих Лук собирают деньги девочке, которая была избита подростком из Тверской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент редакции «LUKI-NEWS».

Лечение девочки проходит бесплатно. Однако родители не против принять помощь от неравнодушных великолучан, также им необходима юридическая поддержка.

Подруга семьи Ирина Полещенко сообщает, что девочку доставляли в областную больницу Твери санавиацией. Сейчас девочка вместе с родителями находится в НИИ Рошаля в Москве. Ей предстоит несколько операций.

«Маше становится немного легче. Она кушает из ложечки, видит одним глазом. Папа находится с ней круглосуточно», - рассказывает на странице в соцсети «ВКонтакте» Ирина Полещенко.

Напомним, что 28 июля несовершеннолетний избил восьмилетнюю великолучанку. Инцидент произошел в одной из деревень Торопецкого района.

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