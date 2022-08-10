Великолучане собирают деньги для избитой подростком восьмилетней девочки

16:22, 10 августа 2022, ПАИ

Жители Великих Лук собирают деньги девочке, которая была избита подростком из Тверской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент редакции «LUKI-NEWS».

Лечение девочки проходит бесплатно. Однако родители не против принять помощь от неравнодушных великолучан, также им необходима юридическая поддержка.

Подруга семьи Ирина Полещенко сообщает, что девочку доставляли в областную больницу Твери санавиацией. Сейчас девочка вместе с родителями находится в НИИ Рошаля в Москве. Ей предстоит несколько операций.

«Маше становится немного легче. Она кушает из ложечки, видит одним глазом. Папа находится с ней круглосуточно», - рассказывает на странице в соцсети «ВКонтакте» Ирина Полещенко.

Напомним, что 28 июля несовершеннолетний избил восьмилетнюю великолучанку. Инцидент произошел в одной из деревень Торопецкого района.