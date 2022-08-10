Мастер гостеприимства сравнил туристический потенциал Пскова и Сахалина

16:27, 10 августа 2022, ПАИ

Туристический потенциал Пскова и Сахалина сравнил мастер гостеприимства Анвар Зуфаров. Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты — Псков».

Как отметил пскович, на Сахалине и Курилах хороший туристический потенциал, но недостаточно профессиональных кадров. По его мнению, это проблема номер один во всех регионах, но Сахалин «берет природой и человеческим капиталом. Там очень позитивные люди, добродушные. Там нет закрытости, как в некоторых частях России».

Из минусов Анвар Суфаров отметил, что нет продуктов, которые производят на Сахалине. Туристам приходится искать, где можно попробовать местную гастрономию. В плане гастрономического туризма, по словам Зуфарова, Псков значительно обошел остров у восточного побережья Азии, везде можно найти магазины с местной продукцией.

«Зато у них великолепно решен вопрос с туалетами. Вдоль побережья установлено 35 бесплатных кабинок. Они сделаны богато, красиво, удобно - стеклянные двери, световые обозначения «занято/свободно», вовремя обслуживаются. Это современный очень высокий уровень», - добавил мастер гостеприимства.

Подробное интервью с Анваром Зуфаровым о его путешествии на Сахалин и Курилы, про полученный опыт от коллег с востока читайте на сайте «АиФ-Псков».