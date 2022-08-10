Мастер гостеприимства сравнил туристический потенциал Пскова и Сахалина
Туристический потенциал Пскова и Сахалина сравнил мастер гостеприимства Анвар Зуфаров. Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты — Псков».
Как отметил пскович, на Сахалине и Курилах хороший туристический потенциал, но недостаточно профессиональных кадров. По его мнению, это проблема номер один во всех регионах, но Сахалин «берет природой и человеческим капиталом. Там очень позитивные люди, добродушные. Там нет закрытости, как в некоторых частях России».
Из минусов Анвар Суфаров отметил, что нет продуктов, которые производят на Сахалине. Туристам приходится искать, где можно попробовать местную гастрономию. В плане гастрономического туризма, по словам Зуфарова, Псков значительно обошел остров у восточного побережья Азии, везде можно найти магазины с местной продукцией.
«Зато у них великолепно решен вопрос с туалетами. Вдоль побережья установлено 35 бесплатных кабинок. Они сделаны богато, красиво, удобно - стеклянные двери, световые обозначения «занято/свободно», вовремя обслуживаются. Это современный очень высокий уровень», - добавил мастер гостеприимства.
Подробное интервью с Анваром Зуфаровым о его путешествии на Сахалин и Курилы, про полученный опыт от коллег с востока читайте на сайте «АиФ-Псков».
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