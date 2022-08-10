Квалификацию по цифровым технологиям в преподавании повысили сотрудники медфака ПсковГУ

16:48, 10 августа 2022, ПАИ

Обучение на онлайн-курсах повышения квалификации «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» успешно прошли сотрудники института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Занятия проводились с мая по июнь на базе опорного образовательного и единого учебно-методического центра университета Иннополис (Казань). Обучение состоялось в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Обучение в области IT и сквозных технологий проводилось по двум направлениям: адаптация рабочих программ дисциплин и актуализация образовательных программ путём включения цифровых компонентов, по трём цифровым модулям в рамках образовательных треков «Педагогическое образование» и «Здравоохранение».

Каждый образовательный трек включал лекции от представителей отраслевых министерств и ведомств с вопросами цифровой трансформации отрасли в целом, представителей индустрии, отражающих запросы в цифровых компетенциях выпускников вузов и ссузов, а также лекции представителей ИТ-компаний, рассматривающих цифровые технологии, применяемые в отрасли на современном этапе.

В процессе обучения в профессиональных мини-группах осуществлялась практическая работа слушателей с модераторами по анализу рабочих программ дисциплин (преподаватели) и основных образовательных программ (методисты), для внедрения в их содержание цифровых компетенций. Обучение завершилось загрузкой актуализированных учебных программ, а также публичной защитой итоговых работ.

По результатам публичной защиты проекта сотрудников медицинского факультета ПсковГУ доцента кафедры медицинской информатики и кибернетики Александра Самаркина, заведующую кафедры клинической медицины, доктора медицинских наук, профессора Наталью Иванову и доктора медицинских наук, профессора кафедры клинической медицины Марину Галактионову признали лучшими слушателями. Они набрали, по оценке внешних экспертов, 19,5 баллов из 20 возможных.

Авторы проекта представили актуализированную рабочую программу учебной дисциплины «Факультетская терапия, профессиональные болезни», рассмотрели технологии виртуальной реальности, мобильные технологии m-Health, геймификацию, системы домашнего мониторинга сердечной деятельности.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно говорил, что «залогом успешной цифровой трансформации и достижения технологического суверенитета являются высококвалифицированные кадры, – отметила Марина Галактионова. – Повышение цифровой грамотности преподавателями вуза – это ещё один шаг на пути реализации «Приоритета – 2030».

Результатом обучения на курсе явилось овладение цифровыми компетенциями в предметных областях и их внедрение в содержание рабочих программ дисциплин и образовательных профессиональных программ по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» и 30.01 «Медицинская кибернетика».