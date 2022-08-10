Директор кофейни: Людям проще взять стаканчик с собой, чем сидеть в кофейне
После пандемии поменялось общественное поведение в плане употребления кофе. Как отметил директор кофейни Mesto Coffee Роман Соколовский на круглом столе в медиацентре ПАИ, среди гостей стал популярен стрит-фуд и уличная торговля.
«Людям проще взять стаканчик и посидеть в парке, чем где-то в кофейне. Развитие стрит-фуда имеет больше возможностей сейчас, чем стационарные кофейни. Там растут коммунальные платежи и налоги. У меня плата выросла в три раза», - рассказал подробнее Роман Сокловский.
Директор кофейни «Каверин» Павел Передельский добавил, что для кофейного бизнеса открывать точки на улице проблематично из-за нестабильной погоды и атмосферного давления, которое влияет на вкус кофе. Также он добавил, что зерна кофе впитывают ароматы из окружающей среды, что также может испортить чашку эспрессо при приготовлении на улице.
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