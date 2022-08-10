Находившегося в федеральном розыске мужчину поймали в Великих Луках

16:52, 10 августа 2022, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

10 августа, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который распивал спиртные напитки на проспекте Ленина.

При приближении бойцов гражданин занервничал. В ходе проверки личности по базе данных было установлено, что данный гражданин находится в федеральном розыске за кражу. Для дальнейшего разбирательства 47-летний подозреваемый передан сотрудникам полиции.