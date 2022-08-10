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Общество

Более 24 километров дороги Нестрино – Остров отремонтируют до конца ноября

Более 24 километров дороги Нестрино – Остров в Островском районе отремонтируют до конца ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ремонт проведут на участке от 57+717 км до 82+529 км.

Объект социально значимый, обеспечивает проезд граждан к местам постоянного проживания в Островском районе. Кроме того, по этой дороге осуществляется активное грузовое и автобусное сообщение.

Ремонтом займётся подрядная организация «Дорстройсервис» по контракту с «Псковавтодором». Общая стоимость проекта составляет более 411 млн рублей. Ремонт дороги стал возможен благодаря выделению дополнительных средств из федерального бюджета правительством РФ на развитие автомобильных дорог.

В рамках контракта подрядчик восстановит асфальтобетонное и гравийное покрытие, виражи, укрепит обочины, отремонтирует пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы.

Кроме того, подрядная организация приведёт в нормативное состояние автобусные остановки: обустроит посадочные площадки, установит автопавильоны, скамейки и урны. Для безопасности дорожного движения нанесут дорожную разметку.

Согласно контракту, подрядчик должен завершить работы к концу ноября.

Отметим, автодорога Нестрино – Остров относится к III категории, имеет две полосы движения.

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