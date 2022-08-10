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Общество

Глава Куньинского района проинспектировал строительство ФАПов

Фото: Пламя

Глава Куньинского района Олег Лебедев, главный врач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин и глава Пухновской волости Александр Киселев проинспектировали ход строительства модульных ФАПов в деревнях Усмынь, Долговица и Кресты, сообщает газета «Пламя».

Как уточняет редакция газеты, все медицинские учреждения строятся по одному проекту, поэтому и внутри, и снаружи будут одинаковыми. Готовность ФАПов также находится примерно на одном уровне.

Так, в Усмыни ФАП уже имеет необходимые коммуникации, наружные стены, пол, перегородки и стропильную систему. В Долговице крыша ФАПа уже накрыта металлочерепицей, но пол еще не залит и внутренние перегородки отсутствуют. В Крестах крыша не накрыта, но есть подключение к деревенскому водопроводу и выполнен ряд работ.

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