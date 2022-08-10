Подозреваемых в убийстве 18-летней давности задержали в Псковской области

17:19, 10 августа 2022, ПАИ

В Псковской области задержали подозреваемых в совершенном 18 лет назад убийстве мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В связи с неустановлением лиц, причастных к преступлению, предварительное следствие приостановили, однако работу по раскрытию преступления не прекращали.

Дело заслушал заместитель председателя СК России Александр Клаус. Для помощи в расследовании подключились следователи-криминалисты из отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области.

В результате совместной работы удалось задержать двух предполагаемых злоумышленников, которые дали признательные показания о спланированном групповом убийстве с последующим сокрытием тела потерпевшего.

Сейчас злоумышленникам предъявлено обвинение в квалифицированном убийстве (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в ведомстве.