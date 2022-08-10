Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подозреваемых в убийстве 18-летней давности задержали в Псковской области

В Псковской области задержали подозреваемых в совершенном 18 лет назад убийстве мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В связи с неустановлением лиц, причастных к преступлению, предварительное следствие приостановили, однако работу по раскрытию преступления не прекращали.

Дело заслушал заместитель председателя СК России Александр Клаус. Для помощи в расследовании подключились следователи-криминалисты из отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области.

В результате совместной работы удалось задержать двух предполагаемых злоумышленников, которые дали признательные показания о спланированном групповом убийстве с последующим сокрытием тела потерпевшего.

Сейчас злоумышленникам предъявлено обвинение в квалифицированном убийстве (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 августа 2022

Горячая пора ремонтов псковских школ — ПАИ-live c Ириной Ивановой
10 августа 2022

Глава Куньинского района проинспектировал строительство ФАПов
10 августа 2022

До 29 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 августа

10 августа 2022

Директор кофейни: Людям проще взять стаканчик с собой, чем сидеть в кофейне

10 августа 2022

Выставка «Волшебных снов очарованье» пройдет в Пскове
10 августа 2022

Денис Жгунов: Конкурсы грантов доказывают, что Россия – страна возможностей
10 августа 2022

Мастер гостеприимства сравнил туристический потенциал Пскова и Сахалина

10 августа 2022

Псковским кофейням пришлось поднять цены на 15-20%


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...