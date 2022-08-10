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Третья школа литературной критики пройдёт в Пушкинских Горах в октябре

Третья школа литературной критики пройдёт в Пушкинских Горах со 2 по 6 октября, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре народного творчества.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Школа критики», его проводят совместно с Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» и при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Школа носит имя литературоведа, писателя Валентина Курбатова.

В 2021 году в первой школе критики принял участие 21 литературный критик из разных регионов России. Лучшие работы участников опубликовали в журнале «Юность» и на портале «Горький». Вторая школа литературной критики, которую посвятят критике прозы, намечена на август.

«В прошлом году несколько участников первой школы сетовали, что в программе не предусмотрены критические разборы поэтических текстов. И мы решили, что обязательно проведём отдельную сессию, посвящённую поэзии. Вопрос с местом проведения решился сам собой: если проза в Ясной Поляне, то поэзия, разумеется, в Михайловском и Пушкинских Горах!» – отметил советник президента России по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой.

Школа литературной критики в Пушкинских Горах будет первой школой, посвящённой исключительно критики поэзии. Школа предполагает очную форму взаимодействия молодых авторов и известных критиков.

Практическую работу в третьей школе литературной критики в Пушкинских Горах проведут профессор РГГУ, директор государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, литературный критик, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков, доктор филологических наук, доцент кафедры русской литературы Казанского университета, критик поэзии Артём Скворцов, российский литературный критик, редактор отдела современной литературы в журнале «Вопросы литературы», поэт Елена Погорелая, кандидат философских наук, литературный критик, поэт, писатель известный по псевдониму Сухбат Афлатуни Евгений Абдуллаев, поэт, литературный критик, редактор отделов критики и эссеистики интернет-портала «Textura» Борис Кутенков.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку до 19 августа, по результатам конкурса организаторы выберут 21 участника школы. Результаты объявят не позднее 5 сентября. Основное внимание организаторы школы будут уделять качеству присланных текстов и мотивационному письму.

Участие в школе для выбранных авторов бесплатное, также организаторы компенсируют расходы на проживание, питание и транспорт до Пушкинских Гор и обратно. Участники должны быть старше 18 лет.

По окончании курса критики получат сертификаты об участии в школе, а лучшие работы опубликуют в журналах и на интернет-платформах, которые являются партнёрами проекта «Школы критики».

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