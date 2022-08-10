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Псковские физики разработают образовательную программу для иностранных школьников

Образовательную программу для зарубежных школьников разрабатывают физики Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Проект по популяризации физико-математического образования на русском языке за рубежом «Сила ума» реализует Минпросвещения РФ в этом году. Оператором проекта выступает Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко — один из ведущих вузов страны физико-математической направленности.

Методическую команду проекта составляют ведущие российские учителя школ и преподаватели высших учебных заведений, специализирующиеся в области физики и математики. В команду разработчиков программы для школьников вошли и преподаватели ПсковГУ: старший преподаватель кафедры физики Михаил Яников, доцент кафедры физики Марина Иванова и доцент кафедры физики Светлана Панькова.

В рамках проекта «Сила ума» в первом полугодии 2022 года не менее 300 учащихся школ иностранных государств пройдут специально разработанную дополнительную общеобразовательную программу физико-математического профиля на русском языке. К участию в проекте привлекут учителей – участников гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом».

В первом полугодии проект будет апробирован на территории Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Во втором полугодии планируется масштабирование проекта на территории стран дальнего зарубежья.

Для учителей физики и математики открыта возможность работы в зарубежных странах по данному проекту. Подробности можно узнать в официальном Telegram-канале «Сила ума».

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