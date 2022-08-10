Промышленные предприятия Псковской области готовят заявки на получение грантов

18:28, 10 августа 2022, ПАИ

Ведется прием заявок от промышленных организаций Псковской области на получение грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда инвестиционного развития Псковской области.

Компенсация будет составлять до 90% затрат на уплату процентов по кредитам, но не более ключевой ставки ЦБ.

Поддержка оказывается организациям, сфера деятельности которых относится к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6).

Кредитный договор (дополнительное соглашение к нему) должен быть заключен не ранее 21.04.2022 и не позднее 31.12.2022. Субъект промышленности не должен получать господдержку в соответствии с иными нормативно-правовыми актами и субсидироваться иными государственными институтами развития.

Уже сейчас многие организации находятся в процессе формирования документов. «Пока заявок не подано, но очень много организаций, которые в процессе формирования», - поделилась с корреспондентом Псковского агентства информации руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская.

Заявления можно подавать каждый месяц – 5 и 20 числа, всё зависит от того, как часто организации оплачивают проценты, они могут их копить и потом принести своевременно. Заявки рассматриваются ежемесячно, совокупный объем финансовой поддержки для предприятия не должен превышать 50 млн рублей.

Подробную информацию можно узнать на сайте Фонда инвестиционного развития Псковской области.