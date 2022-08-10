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Общество

Промышленные предприятия Псковской области готовят заявки на получение грантов

Ведется прием заявок от промышленных организаций Псковской области на получение грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда инвестиционного развития Псковской области.

Компенсация будет составлять до 90% затрат на уплату процентов по кредитам, но не более ключевой ставки ЦБ.

Поддержка оказывается организациям, сфера деятельности которых относится к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6).

Кредитный договор (дополнительное соглашение к нему) должен быть заключен не ранее 21.04.2022 и не позднее 31.12.2022. Субъект промышленности не должен получать господдержку в соответствии с иными нормативно-правовыми актами и субсидироваться иными государственными институтами развития.

Уже сейчас многие организации находятся в процессе формирования документов. «Пока заявок не подано, но очень много организаций, которые в процессе формирования», - поделилась с корреспондентом Псковского агентства информации руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская.

Заявления можно подавать каждый месяц – 5 и 20 числа, всё зависит от того, как часто организации оплачивают проценты, они могут их копить и потом принести своевременно. Заявки рассматриваются ежемесячно, совокупный объем финансовой поддержки для предприятия не должен превышать 50 млн рублей.

Подробную информацию можно узнать на сайте Фонда инвестиционного развития Псковской области.

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