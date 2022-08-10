Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Опочецком районе

18:19, 10 августа 2022, ПАИ

10 августа 2022 года сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителем администрации сельского поселения «Пригородная волость» провели профилактический рейд в Опочецком районе. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба регионального ведомства.



В рамках данного мероприятия до населения доведена обстановка с пожарами на территории района, и рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.



Также жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и правила безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, о порядке действий в случае возникновения пожара.