В Печорском районе задержали четырёх несовершеннолетних водителей
В Печорском районе дорожная полиция задержала нескольких водителей, не достигших совершеннолетия. Об этом сообщает корреспондент газеты «Печорская правда».
Так, 9 августа 2022 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Печорский» был остановлен несовершеннолетний мотоциклист без водительских прав. Транспортное средство эвакуировали на «штрафстоянку», а в отношении несовершеннолетнего составили административный протокол.
10 августа 2022 года в отделении ГИБДД Печор также были рассмотрены три случая управления транспортом несовершеннолетними. Законным представителям были назначены административные штрафы в размере пяти тысяч рублей.
Материалы дела направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответсвенности.
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