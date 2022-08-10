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Происшествия

В Печорском районе задержали четырёх несовершеннолетних водителей

Транспортное средство было эвакуировано на штрафстоянку. Фото: Печорская правда

В Печорском районе дорожная полиция задержала нескольких водителей, не достигших совершеннолетия. Об этом сообщает корреспондент газеты «Печорская правда».

Так, 9 августа 2022 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Печорский» был остановлен несовершеннолетний мотоциклист без водительских прав. Транспортное средство эвакуировали на «штрафстоянку», а в отношении несовершеннолетнего составили административный протокол.

10 августа 2022 года в отделении ГИБДД Печор также были рассмотрены три случая управления транспортом несовершеннолетними. Законным представителям были назначены административные штрафы в размере пяти тысяч рублей.

Материалы дела направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответсвенности.

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