В детском лагере «Стремительный» прошли мероприятия, посвященные Дню безопасности

22:00, 10 августа 2022, ПАИ

В летнем оздоровительном лагере «Стремительный» прошли мероприятия, посвященные Дню безопасности. В мероприятиях приняло участие порядка 250 детей из Псковской области, от 6 до 16 лет, сообщает управление госавтоинспекции Псковской области.

В преддверии нового учебного года сотрудники УГИБДД УМВД России по Псковской области напомнили детям правила дорожного движения и разъяснили, что такое средства индивидуальной мобильности и чем они должны руководствоваться при их использовании, а также позволили всем желающим стать инспекторами дорожного движения: посидеть в патрульном автомобиле, включить проблесковые маячки и сирену, узнать, чем укомплектован служебный транспорт полиции.

А сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели для ребят пожарную эстафету: показали, как надевать пожарную экипировку и продемонстрировали технику развертывания пожарных рукавов.

По традиции, до начала мероприятия полицейские и волонтеры антинаркотического добровольчества Псковской области провели для ребят массовую зарядку в рамках ежегодной акции «Зарядка со стражем порядка».