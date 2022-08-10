В ТИК Пушкиногорского района прошла жеребьёвка партий для размещения в бюллетенях

22:54, 10 августа 2022, ПАИ

Как сообщили в территориальной избирательной комиссии Пушкиногорского района, сегодня состоялась жеребьевка для определения размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва по единому избирательному округу.



На жеребьевке присутствовал секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Владимирович Ковальчук.



Согласно жеребьевки места распределились следующим образом:

1. ЛДПР

2. ЯБЛОКО

3. КПРФ

4. ЕДИНАЯ РОССИЯ



На очередном заседании территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района приняла решение об утверждении протокола о результатах проведения жеребьевки для определения порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва по единому избирательному округу, назначенных на 11 сентября 2022 года.