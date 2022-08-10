В Куньинском районе отменили карантин по бешенству
Отменены все ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в Куньинском районе, деревне Сопки, д.16, а также на всей прилегающей к эпизоотическому очагу территории. Соответствующий приказ губернатора Псковской области появился в разделе правовой информации.
Напомним, карантин в личном подворье в деревне Сопки был введён 9 июня 2022 года.
Настоящий указ губернатора вступает в силу с завтрашнего дня (11 августа 2022 года).
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