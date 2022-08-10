В Куньинском районе отменили карантин по бешенству

20:21, 10 августа 2022, ПАИ

Отменены все ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в Куньинском районе, деревне Сопки, д.16, а также на всей прилегающей к эпизоотическому очагу территории. Соответствующий приказ губернатора Псковской области появился в разделе правовой информации.

Напомним, карантин в личном подворье в деревне Сопки был введён 9 июня 2022 года.

Настоящий указ губернатора вступает в силу с завтрашнего дня (11 августа 2022 года).