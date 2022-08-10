Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Куньинском районе отменили карантин по бешенству

Отменены все ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в Куньинском районе, деревне Сопки, д.16, а также на всей прилегающей к эпизоотическому очагу территории. Соответствующий приказ губернатора Псковской области появился в разделе правовой информации.

Напомним, карантин в личном подворье в деревне Сопки был введён 9 июня 2022 года.

Настоящий указ губернатора вступает в силу с завтрашнего дня (11 августа 2022 года).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 августа 2022

На вопросы шуточной викторины предлагают ответить в Пушкинском заповеднике
10 августа 2022

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Опочецком районе
10 августа 2022

Горячая пора ремонтов псковских школ — ПАИ-live c Ириной Ивановой
10 августа 2022

Глава Куньинского района проинспектировал строительство ФАПов
10 августа 2022

До 29 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 августа

10 августа 2022

Директор кофейни: Людям проще взять стаканчик с собой, чем сидеть в кофейне

10 августа 2022

Выставка «Волшебных снов очарованье» пройдет в Пскове
10 августа 2022

Денис Жгунов: Конкурсы грантов доказывают, что Россия – страна возможностей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...