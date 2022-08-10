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Поисковики разыскивают родственников бойца по найденной медали «За отвагу»

Номерная медаль принадлежала красноармейцу Ивану Александровичу Александрову. Поисковики ищут родственников. Фото: Заря

В редакцию газеты «Заря» обратились поисковики с просьбой о помощи в поиске родственников, возможно, проживающих на территории Красногородского района. Но корреспондент уточнила, что поиски могут охватить всю Псковскую область.

«Пару недель назад в лесном массиве, недалеко от деревни Мозули, была найдена номерная медаль «За отвагу» – государственная награда СССР для персонального награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга. Благодаря номеру на медали, удалось выяснить, что её владелец – наш земляк, красноармеец Иван Александрович Александров. Он родился в деревне Бриданово Красногородского района в 1917 году. Работал бригадиром в колхозе «Верный путь» Красногородского района, проживал в деревне Бриданово Покровского сельского совета. Медалью «За отвагу» был награждён в 1945 году. Будем рады любой информации о его родственниках. Заранее спасибо», – говорится в обращении.

Если у кого-то есть предположения или какая-либо информация о родственниках хозяина медали, сообщите её, пожалуйста, в редакцию газеты «Заря». Тел.: 8 (811 37) 2-12-89.

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