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Общество

Более двух тысяч детей получили помощь от псковского Детского фонда за полгода

Фото здесь и далее из группы Детского фонда

2 370 детей получили помощь от Псковского областного отделения Российского детского фонда за первые шесть месяцев 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

За указанный промежуток времени волонтёры и сотрудники организации смогли собрать 7 639 600 рублей. 

На постоянной основе фонд работает по пяти программам. Организация оказывает экстренную социальную помощь детям из малообеспеченных, многодетных семей (664 семьи получили адресную поддержку от Фонда с начала 2022 года), также по программе «Дети-инвалиды» региональный Детский фонд оказал помощь 94 ребятам с ОВЗ.



Более 2 260 000 рублей за полгода направлено на проект «Тёплый дом» для поддержки воспитанников интернатных учреждений области. Более 2 500 000 рублей было направлено на выплату ежемесячных учебных стипендий 70 студентам, успешно обучающимся в вузах и ссузах, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ и из нуждающихся семей. Также Детский фонд занимается реализацией проекта «Одарённые дети».

Помимо этого команда Детского фонда регулярно разрабатывает социальные проекты и выигрывает гранты на их реализацию, ведёт активную работу с вынужденными переселенцами с территорий ЛДНР и Украины.

Сейчас Детский фонд проводит традиционную акцию «Здравствуй, школа!», цель которой – помочь сиротам и детям из малоимущих семей подготовиться к новому учебному году. Вещи для нуждающихся школьников (канцелярские товары, рюкзаки, игрушки) можно принести в офис Детского фонда на улице Яна Фабрициуса, 2а (1-й этаж, правое крыло, каб. 15 с 9:00 до 18:00).

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