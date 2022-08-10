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Спорт

Великие Луки готовятся ко Дню физкультурника

Великие Луки активно готовятся праздновать День физкультурника. Центром событий 13 августа  станет остров Дятлинка. Об этом сообщил глава города Николай Козловский.

В 11.40 великолучан и гостей города приглашают на зарядку с сотрудниками полиции города. Затем в 12.00 состоится торжественное открытие праздника, после чего начнутся соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, стритболу. Для семей и юных великолучан будут организованы весёлые старты.

«Также в этот день все желающие смогут пройти тестирование на нормативы ВФСК ГТО. А пока специализированные службы приводят в порядок территорию острова», - написал Николай Козловский в Telegram.

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