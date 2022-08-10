Новая детская игровая площадка установлена в Дновском районе

23:56, 10 августа 2022, ПАИ

В деревне Белая Дновского района установлена детская игровая площадка. Об этом в Telegram рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«С просьбой о её установке обратились жители во время моего выезда в район. Деревня большая, здесь проживает 189 человек. Из них 18 детей, но летом их становится в 2 – 3 раза больше – приезжают на каникулы на дачи, к бабушкам и дедушкам. Работает сельская школа, а вот площадки, где бы ребята могли проводить время, никогда не было», – сообщил глава региона.

Михаил Ведерников поручил оперативно решить вопрос.

9 августа площадка была установлена, помогали в этом наиболее активные жители.

«Радует такая сплочённость и инициативность, когда люди активно принимают участие во всех проектах. Знаю, что в деревне организован ТОС «Деревня Белая», а в рамках проекта «Зелёная область» были высажены 10 голубых елей. Благодарю местных жителей за работу и поздравляю с праздником – Днём деревни! Пусть этот символический подарок радует ребят как можно дольше. Желаю деревне Белая дальнейшего развития, процветания, а всем жителям – счастья и благополучия!», – написал Михаил Ведерников.