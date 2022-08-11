Более трёх лет колонии получил пскович за смертельное ДТП в Пензенской области

08:21, 11 августа 2022, ПАИ

Житель Псковской области, устроивший смертельное ДТП в Пензенской области, проведёт в колонии-поселении 3 года и 2 месяца, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Установлено, что вечером 10 мая 2021 года водитель, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, ехал по федеральной автомобильной дороге М5 «Урал». Проезжая по селу Чемодановка Бессоновского района, подсудимый, увидев людей на пешеходном переходе, стал резко тормозить, однако автомобиль занесло вправо, в результате чего он совершил наезд на трех девушек, находившихся на обочине.

Вследствие аварии 16-летняя девушка погибла на месте происшествия, ещё двум потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Псковской области за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Помимо срока в колонии-поселении осужденного лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года. Приговор не вступил в законную силу.