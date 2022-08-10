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Культура

Успенский собор Святогорского монастыря после реставрации получит подсветку

Автор проекта – псковский архитектор Евгений Иванов.

 

Специалисты завершили работу над проектом реставрации собора Успения Пресвятой Богородицы Святогорского монастыря, на данный момент он проходит экспертизу, сообщили 11 августа в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Согласно документам, первоначальную форму кровли четверика XVI века восстановят: она будет восьмискатной. Предполагается корректировка формы шпиля с одноступенчатой на двухступенчатую, в соответствии с изображениями периода XIX века.

Будет произведена реставрация фасадов церкви и ремонт лестницы и брусчатки вокруг церкви. Фундаменты специалисты восстановят путем инъектирования кладки. Старую отмостку удалят, а новую выполнят из гранитных валунов.

Автор проекта – псковский архитектор Евгений Иванов.

Ремонтно-реставрационные работы включают замену полов, оконных и дверных заполнений, устройство хоров, усиление балок перекрытий, устройство новой стропильной системы, подведение коммуникаций, устройство молниезащиты и водоотведения. Также запланирована архитектурная подсветка памятника.

Первый этап работ АНО «Возрождение» в Святогорском монастыре был завершен в 2021 году, когда был приведен в порядок и отреставрирован некрополь Ганнибалов-Пушкиных.

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